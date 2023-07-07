Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:04, 7 июля 2023Среда обитания

Названы самые проблемные подержанные иномарки

Whatcar.com: на проблемы с авто чаще всего жалуются владельцы б/у Volkswagen Golf

Фото: Matthew Sichkaruk / Unsplash

Иномарки со вторичного рынка становятся в России все более популярными, при этом поддерживать такой автомобиль в рабочем состоянии может быть проблематично. Издание Whatcar.com и и страховая компания MotorEasy перечислила марки машин, владельцы которых чаще всего сообщали о проблемах с эксплуатацией, выдержки из обзора приводит Autonews.

Volkswagen Golf на дизельном топливе 2003-219 годов выпуска оказался первым в рейтинге ненадежных автомобилей. О поломках заявили больше половины владельцев (53 процента). Второе место занял Peugeot 308 2013–2021 годов выпуска: такие машины ремонтировали 44 процента респондентов. На третьем месте расположился Opel Astra 2009–2015 годов выпуска бензиновой версии. В минувшие два года 40 процентов владельцев этих авто обращались в сервисные центры. Чаще всего проблемы были связаны с тормозами, кондиционером и двигателем.

Материалы по теме:
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Четвертое место занял Audi A3 2003-2013 годов выпуска. На проблемы с этой машиной пожаловались 39 процентов владельцев. Чаще всего их подводила подвеска и электрика. Пятое место занял Renault Megane 2008–2016 годов выпуска, который также пришлось ремонтировать 39 процентам. Неполадки возникали с тормозами, топливной системой, подвеской и коробкой передач.

В десятку самых проблемных машин также вошли Skoda Octavia (2004–2013), на которую пожаловались 33,3 процента водителей, Ford Focus (34 процента опрошенных), Volvo V40 (2012–2019) — ее в ремонт отправляли 34 процента владельцев. Замкнули рейтинг подержанных иномарок с проблемами Mazda3 (2014–2019) и Toyota Corolla.

В апреле рынок автомобилей с пробегом в России взлетел, поднявшись на 40,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом статистика продаж по отношению к марту 2023 года снизилась на 0,4 процента.

В июне в России выросла продажа запчастей, специальных инструментов и автохимии для автомобилей. Чаще всего россияне покупали комплектующие — топливные фильтры, резиновые шланги, резинки для щеток и масляные фильтры. Также взлетели продажи автомобильной электроники.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности взрыва на российском заводе «Промсинтез»

    Ученые обнаружили новые последствия глобального потепления

    Появились новые подробности пропажи туристов при сплаве по реке в Бурятии

    Названы самые проблемные подержанные иномарки

    Гузеева рассказала о похудении и раскрыла секрет молодости

    Депутат Госдумы выдвинул ультиматум правительству Хакасии

    В ДНР сообщили о продвижении российских сил на двух направлениях

    В США назвали цель для кассетных боеприпасов в зоне СВО

    Рэпера Пашу Техника арестовали из-за татуировки

    В Кремле выразили надежду на доброе будущее в отношениях с Финляндией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости