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08:58, 7 июля 2023Бывший СССР

Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

Минобороны Украины анонсировало встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новую встречу контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн», которая состоится после саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. Об этом он сообщил в Twitter по итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Мы сверили часы перед следующей встречей контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе», — заявил Резников.

По словам министра, в ходе «продуктивного» разговора с Остином они обсудили ход боевых действий и дальнейшие шаги Киева, а также будущие поставки вооружений.

Кроме того, Резников анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов.

Ранее глава Минобороны назвал «авиационную коалицию» приоритетом на предстоящей встрече в формате «Рамштайн». Страны-участницы обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров.

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    Алевтина Запольская
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