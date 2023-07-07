Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

Минобороны Украины анонсировало встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новую встречу контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн», которая состоится после саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. Об этом он сообщил в Twitter по итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Мы сверили часы перед следующей встречей контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе», — заявил Резников.

По словам министра, в ходе «продуктивного» разговора с Остином они обсудили ход боевых действий и дальнейшие шаги Киева, а также будущие поставки вооружений.

Кроме того, Резников анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов.

Ранее глава Минобороны назвал «авиационную коалицию» приоритетом на предстоящей встрече в формате «Рамштайн». Страны-участницы обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров.