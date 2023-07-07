В Запорожской области оценили риск ядерной провокации со стороны Киева

Рогов заявил, что не видит снижение рисков ядерной провокации со стороны Киева

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил риски возможной ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева. Его слова приводит ТАСС.

Рогова заявил, что не видит снижение рисков ядерной провокации со стороны Киева. «Заявление [начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла] Буданова в этом смысле призвано снизить нашу бдительность», — подчеркнул он.

Ранее Буданов в интервью британской газете The Times заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции снизилась. Однако он не объяснил, почему разделяет это мнение.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил, что Киев готовит операцию под чужим флагом на ЗАЭС. По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву.