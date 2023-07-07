Путин подписал указ о положении имеющих украинское гражданство россиян

Президент России Путин подписал указ о положении имеющих гражданство Украины россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, устанавливается порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами России, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан. Кроме того, закрепляется проведение проверки по данному факту и вынесение соответствующего заключения.

Таким образом, упомянутые граждане не смогут совершать действия, которые разрешаются по правам, предусмотренным для граждан Украины. Указ вступил в силу со дня подписания.