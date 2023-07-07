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17:26, 7 июля 2023Бывший СССР

На Украине фармацевтическую компанию обвинили в продаже лекарств армии России

СБУ обвинила фармацевтическую компанию в продаже лекарств для российских военных

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила фармацевтическую компанию в Житомирской области в продаже лекарств Российской армии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии спецслужб, предприятие до 2022 года экспортировало лекарства в Россию, ее деловым партнером было Министерство обороны России.

В сообщении говорится, что после начала специальной военной операции (СВО) компания разработала механизм обхода санкций и обеспечивает медикаментами, в частности обезболивающим, российских военных.

Ранее в Киеве покупатель пообещал охраннику магазина, что им займется СБУ, после того как мужчина назвал столицу Украины русскоязычным городом.

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    Алевтина Запольская
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