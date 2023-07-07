Артиллеристам под Авдеевкой привезли снаряды с повышенной дальностью огня

Артиллеристы ВС РФ под Авдеевкой получили новые снаряды с повышенной дальностью огня

Российским артиллеристам под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) подвезли новые снаряды, которые позволили увеличить дальность прицельной стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного ВС РФ.

Боец отметил, что используемые ранее снаряды доставали до 24 километров, а дальность новых — до 29, что позволяет подавлять противника на такой дистанции. Снаряды уже применяются в боях.

Собеседник агентства рассказал, что давно работает в направлении Авдеевки. Российским бойцам здесь приходится постоянно перемещаться с места на место, менять позиции и применять маскировку, так как часто прилетают беспилотники со стороны Украины. «Работаем на «Мста-Б» 2А65. В основном у нас идет контрбатарейная борьба. Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем», — отметил он.