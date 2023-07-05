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17:51, 5 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

МО РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетВзрыв в Донецке:

Российский разведывательно-ударный вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России (МО РФ).

На появившемся видео можно увидеть, как по бронеобъекту украинской армии наносится точный удар управляемой ракетой вертолета. В результате попадания произошел взрыв, бронетехника ВСУ была поражена.

Ранее Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на донецком направлении. В МО РФ отметили, что ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

3 июля российские военные поразили украинский истребитель Су-27. В Минобороны уточнили, что истребитель ВСУ был сбит в районе Каменки в Херсонской области.

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    Кристина Есикова
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