Осужденные распылили в лицо полицейским перцовую смесь ради побега из суда

На Ямале осужденные за наркотики получили новую статью за побег из суда

На Ямале двое россиян стали фигурантами уголовного дела о применение насилия в отношении представителей власти и попытки побега из под стражи. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 июля двух осужденных за незаконное распространение наркотиков доставили к зданию городского суда, где мужчины распылили в лицо полицейским перцовую аэрозольную смесь, после чего бросились бежать. Убежать далеко осужденным не удалось, их настигли уже через несколько минут и снова заковали в наручники.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

В марте в Приморье полицейские задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного