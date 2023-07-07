Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 7 июля 2023Силовые структуры

Осужденные распылили в лицо полицейским перцовую смесь ради побега из суда

На Ямале осужденные за наркотики получили новую статью за побег из суда

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Ямале двое россиян стали фигурантами уголовного дела о применение насилия в отношении представителей власти и попытки побега из под стражи. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 июля двух осужденных за незаконное распространение наркотиков доставили к зданию городского суда, где мужчины распылили в лицо полицейским перцовую аэрозольную смесь, после чего бросились бежать. Убежать далеко осужденным не удалось, их настигли уже через несколько минут и снова заковали в наручники.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

В марте в Приморье полицейские задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 55

    Россиянина осудили за призыв к насилию над жителями Донбасса и военными

    Осужденные распылили в лицо полицейским перцовую смесь ради побега из суда

    Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра Карасева

    Стала известна судьба пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

    Исходный код Far Cry выложили в сеть

    Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин летом

    В США назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

    Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

    Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости