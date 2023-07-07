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13:11, 7 июля 2023Мир

Песков рассказал об участии Путина на форуме Россия — Африка

Песков подтвердил участие президента Путина на форуме Россия — Африка 27-28 июля

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина подтвердил участие российского лидера в ходе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков заявил, что российские представители ведут активную подготовку к форуму. «Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и со множеством мероприятий на полях этого саммита», — поделился представитель Кремля.

Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 27 по 28 июля 2023 года. Мероприятия направлены на всестороннее укрепление российско-африканского сотрудничества и призваны определить траекторию развития отношений России со странами Африки в долгосрочной перспективе. Программа форума включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки.

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    Виктория Кондратьева
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