Сирийская армия и разведка помогли России в ликвидации ЧВК «Вагнер» в Сирии

Reuters: сирийская армия содействовала России в ликвидации сил ЧВК «Вагнер» в Сирии

Во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России сирийская разведка и армия содействовали российским военным в изолировании и ликвидации сил вагнеровцев в Сирии как военной организации, чтобы предотвратить распространение эскалации. Об этом со ссылкой на официальные источники в Дамаске сообщает Reuters.

Утверждается, что совместная операция произошла в ночь на 23 июня. Оперативные меры сирийцев включали в себя блокировку телефонных линий и мобильной связи, а также содействие прибытию командиров подразделений ЧВК «Вагнер» в расположение российских военных, чтобы вынудить их покинуть страну или подписать контракт с Минобороны России.

По словам сирийских источников, общая численность сил ЧВК Вагнер в Сирии не превышала 450 человек. Сообщается, что отказавшихся подписать контракт вывезли из Сирии на российских транспортных самолетах, их число остается неизвестным.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом с Минобороны России и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось около суток, и вечером 24 июня после переговоров с президентом Белорусcии Александром Лукашенко глава ЧВК «Вагнер» дал приказ развернуть колонны для убытия в пункты постоянного размещения.

