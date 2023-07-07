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13:49, 7 июля 2023Среда обитания

Миру предрекли катастрофу в борьбе с общей проблемой

Генсек ООН Гутерриш: ситуация вокруг глобального изменения климата вышла из-под контроля

Фото: AJS / CC / Reuters

Ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля, мировое сообщество постепенно движется к катастрофе. Необходимо своевременно принять меры для смягчения последствий климатического кризиса, приводит слова генсека ООН Антониу Гутерриша The Guardian.

Согласно неофициальным данным анализа, период с 29 июня по 6 июля стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. За это время были зафиксированы несколько температурных рекордов, при этом абсолютные максимумы были достигнуты в начале этой недели.

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Так, в понедельник средняя глобальная температура воздуха составила 17,01 градуса Цельсия, а во вторник она поднялась до 17,18 градуса. При этом последняя планка оказалась самой высокой за последние 44 года наблюдений. В среду, 5 июля, ситуация не изменилась, средняя мировая температура сохранилась на прежнем уровне.

На нагревание Земли оказывает влияние в том числе явление Эль-Ниньо, для которого характерно колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. На этом фоне ученые допускают, что повышение средних мировых температур будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что июнь 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. С 1991-го по 2020 год среднемировые температуры поднимались на 0,5 градуса Цельсия. В первый месяц лета средние температуры оказывались выше нормы по всему миру — от Северной Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона. Исключениями стали западные части США и Австралии, а также Россия, где было прохладнее, чем обычно.

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    Анатолий Акулов
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