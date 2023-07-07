Появились новые подробности пропажи туристов при сплаве по реке в Бурятии

Mash Siberia: всех пропавших при сплаве по реке Снежной в Бурятии россиян нашли

Спасатели нашли всех туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии на катамаранах. Новые подробности инцидента появились в Telegram-канале Mash Siberia.

Отмечается, что сотрудники МЧС начали поиски россиян вечером в четверг, 6 июля. «Сегодня обнаружили с вертолета двоих мужчин — Виктора Полынцева (47 лет) и Алексея Мельникова (49 лет), чуть позже отыскали еще троих участников группы», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стало известно, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежной в Бурятии. Три человека спаслись сразу, судьба еще пятерых оставалась неизвестной.