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13:06, 7 июля 2023Путешествия

Появились новые подробности пропажи туристов при сплаве по реке в Бурятии

Mash Siberia: всех пропавших при сплаве по реке Снежной в Бурятии россиян нашли
Архивное фото

Архивное фото. Фото: SerBor / Wikimedia

Спасатели нашли всех туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии на катамаранах. Новые подробности инцидента появились в Telegram-канале Mash Siberia.

Отмечается, что сотрудники МЧС начали поиски россиян вечером в четверг, 6 июля. «Сегодня обнаружили с вертолета двоих мужчин — Виктора Полынцева (47 лет) и Алексея Мельникова (49 лет), чуть позже отыскали еще троих участников группы», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стало известно, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежной в Бурятии. Три человека спаслись сразу, судьба еще пятерых оставалась неизвестной.

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    Фариза Бацазова
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