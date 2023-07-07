Мужчина прилюдно ублажал себя в воде на пляже в центре Сочи и попал на видео

«ЧП Сочи»: на пляже в центре Сочи мужчина занимался самоудовлетворением и был задержан

Задержание мужчины, который прилюдно ублажал себя в воде на пляже в центре Сочи, попало на видео. Ролик и подробности инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Как уточняет источник, отдыхающие на пляже сообщили в полицию Центрального района, что заметили, как в море неизвестный молодой человек занимается самоудовлетворением. На место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали нарушителя.

На записи, снятой очевидцами, видно, как полицейские уводят туриста с переполненного людьми пляжа, в то время как за кадром россияне комментируют ситуацию.

После задержания в отношении 24-летнего приезжего составили административный протокол о мелком хулиганстве. «Материалы направлены в суд для принятия законного процессуального решения», — заключили в пресс-службе УВД по городу Сочи.