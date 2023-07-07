Страны НАТО не пришли к решению по форме сотрудничества с Украиной

WP: страны НАТО не пришли к решению, какие формы сотрудничества предложить Украине

Страны НАТО не пришли к решению, какие формы сотрудничества предложить Украине на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает The Washington Post (WP) co cсылкой на дипломатические источники.

По их словам, официальные лица США и НАТО описали меняющиеся предложения по двусторонним или многосторонним соглашениям как пакты о взаимной обороне или меморандумы о безопасности с Украиной.

Собеседники издания отметили, что администрация президента США Джо Байдена попыталась сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности, и предварительно поддержали план по устранению барьеров на пути вступления Украины, позволив Киеву позже обойти План действий по членству в альянсе в будущем, не устанавливая временные рамки.

По данным газеты, многие члены Североатлантического альянса считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны, пока на ее территории продолжается конфликт.

Ранее пресс-служба альянса объявила о создании Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств, первое заседание которого состоится 12 июля на саммите альянса в Вильнюсе.