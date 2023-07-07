Блогерша мыла голову пищевой содой два месяца и удивилась результату

Блогерша Элли @paunchypeach мыла голову пищевой содой два месяца, ее волосы обрели блеск

Бьюти-блогерша Элли (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @paunchypeach, рассказала о необычном способе мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка решила использовать в уходе пищевую соду. На протяжении двух месяцев инфлюэнсерша, на блог которой подписано более 150 тысяч человек, мыла голову упомянутым продуктом, а в качестве кондиционера использовала яблочный уксус. «Не буду врать, эти первые пять-шесть недель были жесткими. Я сама ненавижу запах уксуса, но после сушки волос он исчезает», — рассказала она.

Элли удивилась результату. По ее словам, пряди стали выглядеть намного лучше, чем раньше, — они обрели здоровый блеск и густоту. Зрители, в свою очередь, разошлись во мнениях по поводу данного способа мытья головы. «Я хочу попробовать, но боюсь, что это повлияет на окрашивание», «Мне кажется, что я чувствую запах уксуса, когда потею», «Я начала мыть волосы уксусом, и они также воняли, но со временем стали мягче на ощупь», — высказывались они.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла правильный способ ухода за волосами в отпуске. Специалистка напомнила, что из-за воздействия солнечных лучей локоны могут стать сухими и ломкими. По этой причине она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос.