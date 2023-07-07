В ДНР загорелся магазин «Украина» в результате обстрела ВСУ

РИА Новости: в Ясиноватой загорелось здание магазина «Украина» в результате обстрела ВСУ

В городе Ясиноватая загорелось здание магазина «Украина» из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, город несколько раз обстреливали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Уточняется, что в результате атаки разрушены многоквартирные дома, а также сгорел частный дом и повреждено здание больницы. Некоторые местные жители были ранены. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и сотрудники городских экстренных служб.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы жилых застроек в городах региона в преддверии саммита НАТО.

