США опровергли причастность Байдена к переговорам Лаврова и экс-чиновников США

Госдеп: Байден не санкционировал переговоры Лаврова и экс-чиновников США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала секретные встречи бывших высокопоставленных сотрудников службы нацбезопасности США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими россиянами по поводу возможных переговоров о прекращении боев на Украине. Об этом заявили источники Reuters в Белом доме и Госдепартаменте.

Опровержение сопровождалось комментарием о приверженности Вашингтона формуле «ничего об Украине без Украины» — она означает, что США публично отказываются обсуждать украинское урегулирование без участия местных властей. Американские чиновники не раз настаивали, что именно Киев должен решать, на каких условиях может быть подписан мир с Москвой.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее подтвердил сообщения NBC News о самом факте этих переговоров, предположительно прошедших в апреле в Нью-Йорке. «Но я хочу четко заявить, что эти дискуссии не поощрялись и не инициировались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом», — подчеркнул Кирби.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отрицает факт переговоров Лаврова с бывшими американскими чиновниками и называет данные NBC News дезинформацией.