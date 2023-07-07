Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 7 июля 2023Силовые структуры

Россиянин несколько лет насиловал малолетнюю россиянку и получил срок

В Саратовской области осудили на 23 года мужчину, насиловавшего школьницу в течение 4 лет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Саратовской области 53-летний россиянин получил 23 года колонии за систематические изнасилования малолетней россиянки. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2007 по 2011 год злоумышленник регулярно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении малолетней школьницы. О случившемся стало известно, лишь когда потерпевшая достигла совершеннолетия и обратилась за помощью к психологу, а та в свою очередь посоветовала обратиться к правоохранителям.

30 июня сообщалось, что в Забайкальском крае задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего 16-летнюю падчерицу.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Блогерша раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре

    «Белые ходоки» с капельницами попали на видео в центре Москвы

    ЦБ высказался о снижении ставки по ипотеке

    Названы главные конкуренты новых китайских автомобилей в России

    Фермер спас корову от напавшей на нее львицы и попал на видео

    Профессор назвала самый легкий способ заражения возбудителем менингита

    Раскрыты подробности самого популярного фестиваля России

    Психолог рассказала о трудностях общения с нарциссами

    Парламент Молдавии проголосовал за выход из МПА СНГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости