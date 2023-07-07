Россиянин несколько лет насиловал малолетнюю россиянку и получил срок

В Саратовской области осудили на 23 года мужчину, насиловавшего школьницу в течение 4 лет

В Саратовской области 53-летний россиянин получил 23 года колонии за систематические изнасилования малолетней россиянки. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2007 по 2011 год злоумышленник регулярно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении малолетней школьницы. О случившемся стало известно, лишь когда потерпевшая достигла совершеннолетия и обратилась за помощью к психологу, а та в свою очередь посоветовала обратиться к правоохранителям.

30 июня сообщалось, что в Забайкальском крае задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего 16-летнюю падчерицу.