В Татарстане захотели разводить зубров

В Госкомитете республики Татарстан предложили разводить зубров в Мешинском заказнике

В Татарстане обсудили возможность разведения зубров на территории природного заповедника. С предложением выступили в Госкомитете республики Татарстан, передает агентство «Татар-информ».

Начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков отметил, что ареал распространения зубров связан с лесом, низким снеговым покровом и относительно мягким климатом. Зубры обитают в лиственных и смешанных лесах, предпочитают низменные, местами заболоченные лиственные леса, перемежающиеся с сосновыми насаждениями.

Для разведения животных захотели использовать участки на территории Мешинского заказника, который расположен в пойме реки Меша на территории пяти районов республики. Чиспияков подчеркнул, что зубров необходимо содержать группами из состава один самец и три самки.

В июне зоотехники Кабардино-Балкарии начали разводить краснокнижного северокавказского фазана. Птенцы выводятся за 24 дня — в инкубаторе для этого созданы специальные условия, а именно, постоянная температура и необходимая влажность.