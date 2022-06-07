Зоотехники Кабардино-Балкарии начали разводить краснокнижного фазана

Зоотехники Нальчикского охотхозяйства начали разводит северокавказского фазана

Зоотехники Кабардино-Балкарии начали разводить краснокнижного северокавказского фазана. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Главный зоотехник Нальчикского охотхозяйства Руслан Хашкулов показал журналистам инкубатор, в котором заложены яйца для вывода будущих фазанов. По его словам, ученые несколько лет проводили опыты по получению потомства коренного обитателя лесных массивов и полей Северного Кавказа.

Согласно материалу, птенцы выводятся за 24 дня — в инкубаторе для этого созданы специальные условия, а именно, постоянная температура и необходимая влажность. Отмечается, что на данный момент заложено около двух тысяч яиц, из которых появились на свет 500 птенцов.

Известно, что в Красной книге КБР категория и статус северокавказского фазана определены как «0 — вероятно исчезнувший». Данная птица также занесена в Красные книги Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

В мае жители Амурской области спасли рогатую камышницу, которая занесена в Красные книги России и Приморского края. В сети появилось видео, на котором заметна некрупная птица с необычным красным клювом. В подписи к ролику говорится, что зоозащитники обнаружили ее раненной на «дороге возле 8-й фазанки».