Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Зоотехники Кабардино-Балкарии начали разводить краснокнижного фазана

Зоотехники Нальчикского охотхозяйства начали разводит северокавказского фазана

Фото: Frank Cone / Pexels

Зоотехники Кабардино-Балкарии начали разводить краснокнижного северокавказского фазана. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Главный зоотехник Нальчикского охотхозяйства Руслан Хашкулов показал журналистам инкубатор, в котором заложены яйца для вывода будущих фазанов. По его словам, ученые несколько лет проводили опыты по получению потомства коренного обитателя лесных массивов и полей Северного Кавказа.

Согласно материалу, птенцы выводятся за 24 дня — в инкубаторе для этого созданы специальные условия, а именно, постоянная температура и необходимая влажность. Отмечается, что на данный момент заложено около двух тысяч яиц, из которых появились на свет 500 птенцов.

Известно, что в Красной книге КБР категория и статус северокавказского фазана определены как «0 — вероятно исчезнувший». Данная птица также занесена в Красные книги Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

В мае жители Амурской области спасли рогатую камышницу, которая занесена в Красные книги России и Приморского края. В сети появилось видео, на котором заметна некрупная птица с необычным красным клювом. В подписи к ролику говорится, что зоозащитники обнаружили ее раненной на «дороге возле 8-й фазанки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Опубликовано видео сбитого украинского вертолета с замкомандующего ВМСУ на борту
Фергюсон раскрыл свое отношение к Махачеву
Российский бизнесмен купил квартиру-родину хитов Высоцкого
Комбат ДНР рассказал о «плодах восьми бездарных лет»
Пустая пачка чипсов стала модным трендом благодаря главе Balenciaga
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах подразделения Google
Стало известно о возможном ребрендинге Wildberries
Возможность встречи Путина и Зеленского оценили
Введение карантина в российском регионе из-за паразита у медведя объяснили
Врач предупредила о смертельной опасности частой привычки хозяек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.