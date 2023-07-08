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16:08, 8 июля 2023Бывший СССР

Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Ганчев: сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковский области Виталий Ганчев заявил, что ее сотрудники попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале в субботу, 8 июля.

Уточняется, что двое работников получили незначительные ранения. «Осколками посечена одна из служебных машин. Слава богу, обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин», — отметил Ганчев.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «ТольяттиОдесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

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    Варвара Кошечкина
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