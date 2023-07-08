Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Ганчев: сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковский области Виталий Ганчев заявил, что ее сотрудники попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале в субботу, 8 июля.

Уточняется, что двое работников получили незначительные ранения. «Осколками посечена одна из служебных машин. Слава богу, обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин», — отметил Ганчев.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.