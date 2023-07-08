Медведев порассуждал об «одержимом нездоровыми фантазиями умирающем деде»

Зампред Совбеза Медведев предположил, что Байден — одержимый фантазиями умирающий дед

Президент США Джо Байден может оказаться «одержимым нездоровыми фантазиями умирающим дедом». Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил о заявлении американского президента, в котором тот сообщил, что отказал России в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. «Типа я молодец, не прогнулся под русских!» — оценил заявление Байдена российский политик. и добавил, что сейчас президент США «манит неонацистов в Киеве натовской перспективой», реализация которой означает третью мировую войну. Он предположил, что за действия Байдена могут объясняться тремя причинами.

Первая — стремление США доминировать и ограничивать другие страны, вторая — деменция Байдена.

«А (...) может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — назвал третью причину Медведев.

Ранее Байден заявил, что кассетные боеприпасы должны обеспечить успех украинского наступления. Американский лидер признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они необходимы.

