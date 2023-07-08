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12:24, 8 июля 2023Мир

Во Франции пройдут марши против полицейского насилия

Le Point: марши против полицейского насилия ожидаются во Франции 8 июля

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Во Франции 8 июля ожидаются марши «скорби и гнева» против полицейского насилия. О готовящихся десятками союзов, ассоциаций и политических организациями шествиях сообщает Le Point.

90 профсоюзов, организаций и левых партий, которые осуждают политику дискриминации против пригородного населения во Франции, призвали к проведению маршей по всей стране, в том числе, в рамках борьбы за правосудие в деле расправы над подростком полицейским в Нантере.

Участники маршей будут требовать «глубокой реформы полиции, ее методов вмешательства и их вооружения».

По данным МВД Франции, в ходе недавних протестов было задержано более 3,3 тысячи человек, около сотни мэрий по всей стране подверглись нападениям. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

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    Семен Александров
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