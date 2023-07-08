Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 8 июля 2023Мир

Байден объявил о завершении ликвидации запасов химоружия в США

Президент США Байден заявил о завершении ликвидации американских запасов химоружия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден на выступлении объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.

Американский лидер подчеркнул, что США работали над уничтожением своих запасов химического оружия более тридцати лет. Байден заявил, что США «приблизились еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия».

Также президент призвал присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия страны, которые до сих пор в ней не участвуют, и вновь обвинил Россию и Сирию в якобы наличии «недекларируемых» военно-химических программ.

Ранее стало известно, что сеть филиалов Научно-исследовательского института Сухопутных войск США имени Уолтера Рида и медицинского научного центра Военно-морских сил (ВМС) США дает Вашингтону доступ к агентам биологического оружия по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Часть Подмосковья осталась без электричества после ливня

    В Воронежской области сбили два беспилотника

    В России рассказали о возможных западных поставках ядерного оружия Украине

    Байден объявил о завершении ликвидации запасов химоружия в США

    Передачу кассетных бомб связали с нехваткой другого оружия у США

    Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Россией и Украиной

    Выступающая за Сирию российская гимнастка выиграла золото Панарабских игр

    Эрдоган понадеялся на скорый визит Путина в Турцию

    В Нацбанке Украины оценили международные резервы страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости