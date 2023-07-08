Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

«Страна.ua»: Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией страны, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что назначение произошло во Львове. Полковник Пивненко в марте 2023 года получил звание героя Украины.

Офицер был командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая принимала участие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).

В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной военной администрации. Им стал Олег Кипер. 15 марта украинский лидер уволил глав трех областных военных областных администраций — Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской.