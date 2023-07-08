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10:21, 8 июля 2023Россия

В Германии заявили о «сочтенных днях» Зеленского

Немецкий бизнесмен Дотком: дни Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с РФ

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Дни президента Украины Владимира Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с Российской Федерацией. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком, экс-владелец файлообменника Megaupload.

По убеждению Доткома, конец власти Зеленского может наступить в том случае, если ему не удастся втянуть в вооруженный конфликт с Россией силы НАТО. Он отметил, что со стороны Зеленского было глупо прислушаться к «пустым обещаниям непоколебимой поддержки» со стороны США.

Предприниматель добавил, что президенту Украины стоило выбрать мир с Россией.

«Еще одна страна-жертва США», — подытожил Дотком.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы. Он отмечал, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года не является границами Украины.

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    Марк Леонов
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