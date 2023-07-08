В России рассказали о возможных западных поставках ядерного оружия Украине

Сенатор Джабаров заявил, что после кассетного оружия США могут поставить Киеву ядерное

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов. Следующим могут поставить и ядерное оружие, выразил уверенность сенатор, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что американцы, конечно, уже переступают черту. А дальше что будет? Следующее уже будет атомное оружие? Сначала обедненный уран, потом уже настоящее», — отметил Джабаров.

По его мнению, американские власти «не понимают, что идти напролом в ситуации с Россией — это бесполезно». Сенатор также подчеркнул, что Москва будет «уничтожать каналы поставки».

Накануне США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента страны Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.

