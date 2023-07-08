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22:52, 8 июля 2023Среда обитания

Жителям российского региона предсказали похолодание с 10 июля

Синоптик Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 июля ожидается похолодание до 16-18 градусов

Фото: Unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал, что в Москве ожидается похолодание до 16-18 градусов с 10 июля. Его слова приводит ТАСС.

«Перемены уже начались, но по-настоящему резкими они станут с понедельника. Днем максимальная температура будет уже 18-20 градусов, воздушные массы с севера», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, такая температура окажется ниже климатической нормы для российского региона на 1-2 градуса, а во вторник и в среду аномалия составит 3-4 градуса. Такая погода характерна для самого начала июня.

Научный руководитель Гидрометцентра указал, что потепления не стоит ожидать как минимум до конца рабочей недели. В следующие выходные ожидается 20-25 градусов выше ноля, что близко к климатической норме.

Ранее Вильфанд рассказал, что зафиксированный в четверг, 6 июля, общемировой температурный рекорд может быть побит уже этим летом. По его словам, это полностью соответствует тенденциям изменения климата.

Самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений стал четверг, 6 июля. По данным приложения для измерения температуры американского университета Мэна, среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия.

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    Марина Совина
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