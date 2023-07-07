Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:12, 7 июля 2023Среда обитания

Россиянам пообещали повторение рекордной жары

Глава Гидрометцентра Вильфанд: этим летом мир ждут новые температурные рекорды

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зафиксированный в четверг, 6 июля, общемировой температурный рекорд может быть побит уже этим летом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления — это полностью соответствует тенденциям изменения климата», — сообщил метеоролог, добавив, что речь не идет о резком скачке температур.

Самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений стал четверг, 6 июля. По данным приложения для измерения температуры американского университета Мэна, среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июля, когда средняя температура на Земле составила 17,18 градуса. При этом данные не являются официальными — они должны быть подтверждены компетентными органами.

Материалы по теме:
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру. Почему человечество скоро может остаться без духов?
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру.Почему человечество скоро может остаться без духов?
19 июня 2023
От аллергии страдает каждый третий житель Земли. Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
От аллергии страдает каждый третий житель Земли.Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
5 июля 2023

По словам Вильфанда, рост температуры связан с глобальным потеплением, которое, в свою очередь, вызвано ростом выбросов парниковых газов. Он напомнил, что последние восемь лет в мире были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Еще одна причина, по которой рекорд жары может быть побит уже этим летом, — явление Эль-Ниньо. «В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику», — рассказал Вильфанд. Он объяснил, что в последние два года происходило обратное явление — похолодание, называемое Ла-Нинья. Теперь же, по словам ученого, пришло время для потепления.

По неофициальный данным, июнь 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В связи с этим генеральный секретарь ОНН Антониу Гуттереш заявил, что климатический кризис выходит из-под контроля. По его словам, мир движется к катастрофе, избежать которой помогут только срочно принятые меры.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области рассказали о контратаке ВС России в районе села Пятихатки

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    Юрист оценил перспективу иска Маска против Цукерберга из-за обвинений в плагиате

    Сыгравшая Свету Букину актриса высказалась о продолжении «Счастливы вместе»

    Желающим разбогатеть россиянам дали совет

    В Италии передумали экстрадировать в США сбежавшего в Россию Усса

    Названа альтернатива ипотеке для малоимущих россиян

    27-летняя Ангелина Стречина показала фигуру в белье

    Ида Галич высказалась о новостях про гостей ее YouTube-шоу

    Из тайника для двух наркокурьеров изъяли гашиш и кокаин на 200 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости