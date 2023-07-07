Россиянам пообещали повторение рекордной жары

Глава Гидрометцентра Вильфанд: этим летом мир ждут новые температурные рекорды

Зафиксированный в четверг, 6 июля, общемировой температурный рекорд может быть побит уже этим летом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления — это полностью соответствует тенденциям изменения климата», — сообщил метеоролог, добавив, что речь не идет о резком скачке температур.

Самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений стал четверг, 6 июля. По данным приложения для измерения температуры американского университета Мэна, среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июля, когда средняя температура на Земле составила 17,18 градуса. При этом данные не являются официальными — они должны быть подтверждены компетентными органами.

По словам Вильфанда, рост температуры связан с глобальным потеплением, которое, в свою очередь, вызвано ростом выбросов парниковых газов. Он напомнил, что последние восемь лет в мире были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Еще одна причина, по которой рекорд жары может быть побит уже этим летом, — явление Эль-Ниньо. «В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику», — рассказал Вильфанд. Он объяснил, что в последние два года происходило обратное явление — похолодание, называемое Ла-Нинья. Теперь же, по словам ученого, пришло время для потепления.

По неофициальный данным, июнь 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В связи с этим генеральный секретарь ОНН Антониу Гуттереш заявил, что климатический кризис выходит из-под контроля. По его словам, мир движется к катастрофе, избежать которой помогут только срочно принятые меры.