Newsweek: российские войска успешно сдерживают контрнаступление ВСУ при помощи авиации

Аналитик центра LSE IDEAS Лондонской школы экономики Вук Вуксанович назвал главное преимущество российских войск перед Вооруженными силами Украины. По его словам, Россия успешно сдерживает украинское контрнаступление при помощи авиации, передает Newsweek.

Западный эксперт указал, что у Украины нет превосходства в авиации, необходимого для такого рода операций, в то время как российские военные эффективно используют системы вооружения, такие как вертолеты «Аллигатор» и беспилотники «Ланцет», для сдерживания наступательных действий.

«Весь западный оптимизм по поводу украинского контрнаступления основывался на представлении о том, что НАТО предоставило украинцам обучение и снаряжение, но они не учли, что наступление на хорошо укрепленного противника — самая сложная форма ведения боевых действий», — отметил Вуксанович.

Он пояснил, что Россия выстроила укрепленные линии обороны вдоль линии фронта, создала простреливаемые артиллерией зоны и минные поля, из-за чего ВСУ не смогли достичь существенных успехов в начале контрнаступления.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что начавшееся 4 июня контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне. Однако у Киева по-прежнему есть много «боевой мощи», выразил свое мнение он.

