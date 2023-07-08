Роспотребнадзор назвал причину отравления детей на Урале

Роспотребнадзор: интоксикация от алкоголя стала причиной отравления детей в Первоуральске

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Первоуральске в Свердловской области. По данным ведомства, опубликованным в Telegram, это произошло не из-за напитков, а в результате попадания спиртосодержащей продукции в организм.

«На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы», – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно 7 июля. В больницу поступили десять несовершеннолетних, у семи из них в крови нашли этанол в различной концентрации. Позже выяснилось, что спиртное подросткам покупала 20-летняя знакомая, ее разыскивают.