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18:21, 8 июля 2023Россия

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей на Урале

Роспотребнадзор: интоксикация от алкоголя стала причиной отравления детей в Первоуральске

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Первоуральске в Свердловской области. По данным ведомства, опубликованным в Telegram, это произошло не из-за напитков, а в результате попадания спиртосодержащей продукции в организм.

«На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы», – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно 7 июля. В больницу поступили десять несовершеннолетних, у семи из них в крови нашли этанол в различной концентрации. Позже выяснилось, что спиртное подросткам покупала 20-летняя знакомая, ее разыскивают.

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    Варвара Кошечкина
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