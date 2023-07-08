Зеленский пригласил Турцию на «саммит мира»

Президент Украины Зеленский пригласил Турцию на глобальный «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый глобальный саммит мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира», — заявил политик. По его словам, очень важно, чтобы Анкара была среди лидеров в такой работе.

В июне стало известно, что представители Европейского союза и Соединенных Штатов хотят встретиться с сохраняющими нейтралитет по Украине странами, чтобы обсудить «формулу мира» Зеленского. В качестве возможной площадки для обсуждения назывался датский Копенгаген. Уточнялось, что на встречу могут приехать глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, а также посланники из Индии, Бразилии и ЮАР.

