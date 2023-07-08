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01:35, 8 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пригласил Турцию на «саммит мира»

Президент Украины Зеленский пригласил Турцию на глобальный «саммит мира»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Турцию на так называемый глобальный саммит мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я благодарен Турции за поддержку формулы мира, которую я представил в прошлом году. Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира», — заявил политик. По его словам, очень важно, чтобы Анкара была среди лидеров в такой работе.

В июне стало известно, что представители Европейского союза и Соединенных Штатов хотят встретиться с сохраняющими нейтралитет по Украине странами, чтобы обсудить «формулу мира» Зеленского. В качестве возможной площадки для обсуждения назывался датский Копенгаген. Уточнялось, что на встречу могут приехать глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, а также посланники из Индии, Бразилии и ЮАР.

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    Марина Совина
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