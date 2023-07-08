В Турции указали на риск войны с Россией в случае вступления Украины в НАТО

Зампред турецкой партии «Родина»: вступление Украины в НАТО несет риск войны с Россией

Вступление Украины в НАТО несет для Турции риск войны с Россией. На это указал заместитель председателя турецкой партии Vatan Утку Рейхан, комментируя в Twitter заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном членстве Киева в альянсе.

«Членство Украины в НАТО означает, что будет задействована пятая статья устава альянса. Это означает, что Турция вступит в войну с Россией. Этого ли хочет президент? Неужели в руководстве страны нет никого, кто поймет эту простую истину? Воевать с нашим соседом ради президента США Джо Байдена и марионетки Владимира Зеленского?» — отметил политик.

Ранее по итогам переговоров с президентом Украины Эрдоган заявил, что Киев имеет право стать членом НАТО. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта путем переговоров.