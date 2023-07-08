Полковник ВСУ Яндульский заявил, что украинские войска ни на метр не продвинулись с июня

Командиры вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об отсутствии успехов украинских войск во время контрнаступления. О пессимистичном признании украинских военных о ситуации на фронте пишет итальянская газета Corriere Della Sera.

Газета ссылается на слова полковника ВСУ Яндульского, который заявил, что его люди не продвинулись ни на метр с июня и не получили за это время никакого нового оружия от НАТО.

Анонимный офицер военной разведки, в свою очередь, рассказал, что ВСУ не ожидали отпора со стороны Вооруженных сил России. «Они очень хорошо укрепились, у них было больше года, чтобы сделать это. Их минные поля огромны», — сказал он, добавив, что ВСУ нужно вдвое больше боеприпасов, чем есть сейчас.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что начавшееся 4 июня контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне. Однако у Киева по-прежнему есть много «боевой мощи», выразил свое мнение он.