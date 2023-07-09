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01:38, 9 июля 2023Мир

Британский архиепископ нашел «проблему» в молитве «Отче наш»

Британский архиепископ Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Слово «отец» в молитве «Отче наш» вносит в нее «патриархальный оттенок», заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Об этом пишет The Guardian.

Выступая на заседании Генерального синода Англиканской церкви, он указал, что у многих верующих это слово будет ассоциироваться с их родителями. «Я знаю, что слово "отец" проблематично для тех, чей опыт общения с земными отцами был разрушительным и оскорбительным», — объяснил он. Архиепископ назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными.

По мнению священнослужителя, негативный окрас в этом слове найдут и те, кто «много трудился» из-за патриархального уклада жизни.

Ранее папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции, подчеркнув, что такие действия нельзя оправдывать свободой слова. 28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана.

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    Марина Совина
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