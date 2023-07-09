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01:05, 9 июля 2023Бывший СССР

Уничтожение «Уралов» ВСУ с боеприпасами и РСЗО под Артемовском показали на видео

RusVesna: 200-я бригада ВС РФ сожгла «Уралы» ВСУ с боеприпасами и РСЗО под Артемовском

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российские военные из 200-й бригады ВС РФ сожгли «Уралы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и реактивную систему залпового огня под Артемовском (украинское название — Бахмут). Видео показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что расчет беспилотника обнаружил место разгрузки боеприпасов на Соледарском направлении. Был нанесен удар из гаубицы «Мста-Б», машины с боекомплектом были уничтожены.

Также в этом районе российские военные обнаружили РСЗО и нанесли ей огневое поражение из самоходной артиллерийской установки (САУ).

«Отдельная гвардейская мотострелковая бригада Северного флота продолжает уничтожать наступающие силы ВСУ и их ресурсы в тыловых районах до того, как противник успеет атаковать», — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Марина Совина
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