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12:22, 9 июля 2023Россия

Военный эксперт объяснил поджоги релейных шкафов украинскими диверсантами

Военный эксперт Прохватилов объяснил поджоги релейных шкафов разрушением инфраструктуры

Фото: РЖД

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил поджоги релейных шкафов украинскими диверсантами. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, диверсанты поджигают релейные шкафы для разрушения российской инфраструктуры с наименьшими издержками. «Такой же смысл, как и в том, что русская армия выводит из строя энергосистему Украины. Релейные шкафы — это то же самое, там подстанция. А также деморализующий эффект на население. То есть это настоящая диверсия», — отметил он.

Прохватилов выразил мнение, что во время вооруженных конфликтов диверсии являются обычным делом. «У них не так много ресурсов, как у России. Естественно, они пытаются, хотят вывести из строя инфраструктуру противника, своего врага. Для них Россия — это враг», — объяснил он. Эксперт также призвал создать во всех регионах страны отряды территориальной обороны.

На железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области ночью 8 июля загорелись два релейных и аккумуляторный шкафы. Из-за этого поезда задерживались на 10-30 минут. До этого диверсию также совершили в Подмосковье.

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    Олег Давыдов
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