Военный эксперт объяснил поджоги релейных шкафов украинскими диверсантами

Военный эксперт Прохватилов объяснил поджоги релейных шкафов разрушением инфраструктуры

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил поджоги релейных шкафов украинскими диверсантами. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, диверсанты поджигают релейные шкафы для разрушения российской инфраструктуры с наименьшими издержками. «Такой же смысл, как и в том, что русская армия выводит из строя энергосистему Украины. Релейные шкафы — это то же самое, там подстанция. А также деморализующий эффект на население. То есть это настоящая диверсия», — отметил он.

Прохватилов выразил мнение, что во время вооруженных конфликтов диверсии являются обычным делом. «У них не так много ресурсов, как у России. Естественно, они пытаются, хотят вывести из строя инфраструктуру противника, своего врага. Для них Россия — это враг», — объяснил он. Эксперт также призвал создать во всех регионах страны отряды территориальной обороны.

На железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области ночью 8 июля загорелись два релейных и аккумуляторный шкафы. Из-за этого поезда задерживались на 10-30 минут. До этого диверсию также совершили в Подмосковье.