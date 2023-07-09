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11:27, 9 июля 2023Бывший СССР

Зеленский и Дуда прибыли в костел в Луцке

«Общественное»: Зеленский с Дудой прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом уведомил телеканал «Общественное» на официальной странице в Telegram.

При этом о визите главы Польши на Украину не сообщалось.

Ранее в июне Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским. Отмечалось, что польский лидер приехал на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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    Фариза Бацазова
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