Зеленский и Дуда прибыли в костел в Луцке

«Общественное»: Зеленский с Дудой прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом уведомил телеканал «Общественное» на официальной странице в Telegram.

При этом о визите главы Польши на Украину не сообщалось.

Ранее в июне Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским. Отмечалось, что польский лидер приехал на Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.