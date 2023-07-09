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13:40, 9 июля 2023Мир

В Швеции возник дефицит яиц

В Швеции два месяца наблюдается дефицит яиц из-за сальмонеллы у главного производителя

Фото: Brandon Bell / Getty Images

В магазинах Швеции возник дефицит яиц из-за выявления сальмонеллы в цеху главного производителя CA Cedergren. Об этом заявила глава компании Мод Седергрен, передает РИА Новости.

Нехватка яиц наблюдается в стране уже на протяжении двух месяцев. Компания прекратила их поставки в супермаркеты. «Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться, — заявила Седергрен. — Мы вернемся на рынок».

Отмечается, что опасные бактерии в яйцах были обнаружены в начале апреля после плановой проверки в упаковочном цеху компании в населенном пункте Флисерид на юго-востоке Швеции.

Ранее сертифицированный диетолог Кристал Скотт сравнила пользу коричневых и белых яиц. Специалист пришла к выводу, что разница между ними заключается лишь в цвете скорлупы.

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    Фариза Бацазова
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