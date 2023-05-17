Диетолог сравнила пользу коричневых и белых яиц
Сертифицированный диетолог Кристал Скотт сравнила пользу коричневых и белых яиц и пришла к выводу, что разница между ними заключается лишь в цвете скорлупы. Ее точку зрения опубликовало издание Eat This, Not That!.
Скотт заявила, что яйца с коричневой скорлупой откладывают породы кур с красными или коричневыми перьями, в то время как белые — куры со светлым оперением. С точки зрения питательной ценности и те, и другие одинаково полезны для здоровья.
По словам диетолога, оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, омега-3 жиров, витаминов D, E, K, A, витаминов группы В, цинка, холина и других ценных веществ.
Питательная ценность яиц во многом определяется рационом цыплят и условиями их содержания, поэтому важно выбирать продукт, произведенный здоровыми цыплятами, за которыми хорошо ухаживают, независимо от их цвета
При этом коричневые яйца могут стоить дороже белых, отметила Скотт. Разница в цене обусловлена тем, что несущие их породы кур обычно крупнее и потребляют больше еды. Кроме того, яйца с темной скорлупой обычно немного больше размером.
В заключение диетолог добавила, что, если цель человека — купить самые полезные яйца, ему не следует обращать внимание на внешние факторы. «Рацион цыплят и условия их содержания могут рассказать вам о питательности яиц больше, чем цвет скорлупы», — подытожила Скотт.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила россиян об опасности употребления сырых яиц. По ее словам, эта пищевая привычка может привести к изменениям микрофлоры кишечника и развитию в нем гнилостных процессов.