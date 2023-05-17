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18:39, 17 мая 2023Забота о себе

Диетолог сравнила пользу коричневых и белых яиц

Диетолог Скотт заявила, что коричневые и белые яйца одинаково полезны для здоровья

Фото: Katherine Chase / Unsplash

Сертифицированный диетолог Кристал Скотт сравнила пользу коричневых и белых яиц и пришла к выводу, что разница между ними заключается лишь в цвете скорлупы. Ее точку зрения опубликовало издание Eat This, Not That!.

Скотт заявила, что яйца с коричневой скорлупой откладывают породы кур с красными или коричневыми перьями, в то время как белые — куры со светлым оперением. С точки зрения питательной ценности и те, и другие одинаково полезны для здоровья.

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По словам диетолога, оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, омега-3 жиров, витаминов D, E, K, A, витаминов группы В, цинка, холина и других ценных веществ.

Питательная ценность яиц во многом определяется рационом цыплят и условиями их содержания, поэтому важно выбирать продукт, произведенный здоровыми цыплятами, за которыми хорошо ухаживают, независимо от их цвета

Кристал Скотт сертифицированный диетолог

При этом коричневые яйца могут стоить дороже белых, отметила Скотт. Разница в цене обусловлена тем, что несущие их породы кур обычно крупнее и потребляют больше еды. Кроме того, яйца с темной скорлупой обычно немного больше размером.

В заключение диетолог добавила, что, если цель человека — купить самые полезные яйца, ему не следует обращать внимание на внешние факторы. «Рацион цыплят и условия их содержания могут рассказать вам о питательности яиц больше, чем цвет скорлупы», — подытожила Скотт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила россиян об опасности употребления сырых яиц. По ее словам, эта пищевая привычка может привести к изменениям микрофлоры кишечника и развитию в нем гнилостных процессов.

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Наталья Обрядина
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