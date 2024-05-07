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04:58, 7 мая 2024Силовые структуры

Осужденного за призывы к терроризму журналиста проверят на фейки об армии

РИА Новости: осужденного журналиста Стомахина проверят на фейки о ВС РФ
Борис Стомахин

Борис Стомахин. Кадр: YouTube-канал «Борис Стомахин 3.0»

Осужденного ранее за призывы к терроризму российского журналиста Бориса Стомахина проверят на предмет распространения фейков об армии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Бориса Стомахина проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что проверка связана с постами фигуранта в социальных сетях.

В 2015 году Московский окружной военный суд признал Бориса Стомахина виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и приговорил его к семи годам строгого режима.

В 2014 году он был осужден на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности.

20 марта 2006-го Стомахина арестовали, а в ноябре того же года отправили в колонию на пять лет также по 280-й и 282-й статьям Уголовного кодекса за материалы, опубликованные на различных радикальных сайтах. Он вышел на свободу после полного отбытия срока 21 марта 2011 года.

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      Марина Совина
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