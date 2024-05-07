Губернатор Гладков объявил в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что сирена ракетной опасности также запущена в Белгородском районе. Он призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал он.

Вечером 6 мая в небе над Белгородской областью российские силы уничтожили два беспилотника. Позже стало известно ликвидации еще одного дрона над регионом.