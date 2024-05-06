Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: ПВО России уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, заявили в пресс-службе Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в министерстве, около 22:20 по московскому времени в понедельник, 6 мая, была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.

4 мая украинский беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородской областью. Летательный аппарат был перехвачен около 17:30 по московскому времени.