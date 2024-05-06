В небе над Белгородской областью уничтожили два беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в небе над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что два украинских дрона были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщили, что российские военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели поразили на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.