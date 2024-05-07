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04:13, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Экс-участник телешоу о голых людях высказался о возбуждении на съемках

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Бывший участник популярного британского телешоу о знакомствах Naked Attraction («Голое влечение»), в котором люди снимаются обнаженными, Конор высказался об эрекции на съемках проекта. В интервью газете Daily Star он рассказал, сталкиваются ли герои передачи с этим состоянием в студии.

«Я не думаю, что кто-то может возбудиться в такой ситуации: тебя окружают камеры и ты обнажен перед зрителями. Что может произойти с тобой в последнюю очередь? Возбуждение», — сказал Конор, отвечая на вопрос о том, может ли у участников «Голого влечения» случиться эрекция прямо на съемках.

Ранее экс-героиня шоу о голых людях Крисси Ванна раскрыла закулисье проекта. Она, в частности, заявила, что в эфир не попала сцена, где она попросила обнаженных молодых людей показать, как они умеют двигаться.

«Голое влечение» — реалити-шоу, которое выходит на британском канале Channel 4 с 2016 года. В эфире передачи один одетый человек выбирает себе пару из шести обнаженных людей.

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      Олег Давыдов
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