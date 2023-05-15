Врач предупредила россиян об опасности сырых яиц

Эндокринолог Оксана Михалева: сырые яйца могут вызвать гнилостные процессы в желудке

Регулярное употребление в пищу сырых яиц может привести к изменениям микрофлоры кишечника и развитию в нем гнилостных процессов. Об этом россиян предупредила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, белок из сырых яиц почти не усваивается организмом и плохо переваривается в желудочно-кишечном тракте. Съев сырое яйцо, человек может ощущать тяжесть и боль в желудке из-за нарушений процесса переваривания. При длительном употреблении симптомы приобретают хронический характер, предупредила врач, вплоть до развития гнилостных процессов в желудке. При этом денатурированный в процессе приготовления яичный белок очень хорошо усваивается и полезен для организма, добавила Михалева.

Помимо этого, при употреблении сырых яиц существует риск заражения патогенными бактериями. «Если вы видите, что скорлупа яиц загрязнена птичьим пометом, или покупаете яйца с рук, то употреблять их сырыми очень опасно», — подчеркнула Михалева.

Ранее Михалева опровергла миф о вреде молока. По ее мнению, полный отказ от молока может привести к дефициту определенных веществ в организме, так как в нем содержится много кальция и легкоусвояемого белка.