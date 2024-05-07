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04:30, 7 мая 2024Бывший СССР

В России оценили положение ВСУ словами «фронт трещит по швам»

Депутат Красов заявил, что фронт ВСУ трещит по швам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Если Днепр на Запорожском направлении еще как-то сдерживает наши войска — это, по сути, барьерный рубеж, то в другой части Запорожья — ДНР и ЛНР этот фронт трещит по швам. Враг сдает нашим войскам один за другим населенные пункты, неся при этом очень серьезные потери и в личном составе, и в военной технике», — сообщил Красов.

По словам депутата, помощь Запада не меняет положение ВСУ на фронте.

«Наемники не помогают, а техника, распиаренная коллективным Западом, горит очень хорошо на полях, а та, которая не горит, демонстрируется гражданам Российской Федерации и гостям нашей страны на Поклонной горе», — заключил он.

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