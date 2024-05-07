В России оценили положение ВСУ словами «фронт трещит по швам»

Депутат Красов заявил, что фронт ВСУ трещит по швам

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Если Днепр на Запорожском направлении еще как-то сдерживает наши войска — это, по сути, барьерный рубеж, то в другой части Запорожья — ДНР и ЛНР этот фронт трещит по швам. Враг сдает нашим войскам один за другим населенные пункты, неся при этом очень серьезные потери и в личном составе, и в военной технике», — сообщил Красов.

По словам депутата, помощь Запада не меняет положение ВСУ на фронте.

«Наемники не помогают, а техника, распиаренная коллективным Западом, горит очень хорошо на полях, а та, которая не горит, демонстрируется гражданам Российской Федерации и гостям нашей страны на Поклонной горе», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике (ДНР) и поселок Котляровку в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

