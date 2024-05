Разгадана таинственная последовательность древних символов

В Тринити-колледже разгадали последовательность ассирийских символов

Ученый из Тринити-колледжа в Дублине предположил, что ему удалось разгадать таинственную последовательность символов, обнаруженную на стенах 2700-летних ассирийских храмов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Bulletin of the American Society of Overseas Research.

Последовательность из пяти символов — лев, орел, бык, инжир и плуг — была обнаружена на храмах в различных местах древнего города Дур-Шаррукин, где сейчас расположен современный Хорсабад (Ирак), которым правил ассирийский царь Саргон II (721–704 до нашей эры).

Доктор Мартин Уортингтон из Школы языков, литературы и культурологии Тринити-колледжа предположил, что символы означают слова, которые содержат звуки, образующие в правильной последовательности ассирийскую форму имени Саргон. Иногда на одном и том же археологическом объекте обнаруживаются только три символа (лев, дерево и плуг), и ученый утверждает, что они тоже означают имя Саргон, если следовать тому же принципу.

Кроме того, по мнению Уортингтона, каждый из пяти символов также обозначает созвездие. Таким образом, этот ряд представлял собой попытку поместить имя Саргона на небеса. Однако ученый, который специализируется на языках и цивилизациях древней Месопотамии, отмечает, что не может доказать свою гипотезу.