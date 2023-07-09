Маск высказался о жене Цукерберга

Маск заявил, что жена Цукерберга водит Tesla, и ему об этом известно

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в Twitter высказался о жене главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал изобретатель.

Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что это уже личное. Комментатор с никнеймом @heavenlyy24 написал, что эти слова «заставят Цукерберга плакать».

Накануне Маск обвинил Цукерберга в плагиате после запуска аналога Twitter. Бизнесмен напомнил, что он потратил 44 миллиарда долларов на приложение, «а змееныш просто решил его скопировать».

