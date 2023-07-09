Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 9 июля 2023Мир

Маск высказался о жене Цукерберга

Маск заявил, что жена Цукерберга водит Tesla, и ему об этом известно
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в Twitter высказался о жене главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал изобретатель.

Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что это уже личное. Комментатор с никнеймом @heavenlyy24 написал, что эти слова «заставят Цукерберга плакать».

Накануне Маск обвинил Цукерберга в плагиате после запуска аналога Twitter. Бизнесмен напомнил, что он потратил 44 миллиарда долларов на приложение, «а змееныш просто решил его скопировать».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Нанесли удар, чтобы нарушить логистику». Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

    Маск высказался о жене Цукерберга

    Глава американского Минфина оценила отношения США и Китая

    Российская компания запустит 900 низкоорбитальных спутников к 2035 году

    Минфин США призвал Китай перестать оказывать помощь России в обходе санкций

    Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

    На Западе раскрыли последствия поставок кассетных бомб ВСУ

    Российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

    Переданную Путиным икону доставили на позиции российских войск

    Российские военные ударили по складу ВСУ на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости