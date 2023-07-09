Глава МИД Турции обсудил с Лавровым конфликт на Украине

Глава МИД Турции Фидан провел телефонный разговор с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщает новостной канал TRT Haber.

Уточняется, что во время беседы, прошедшей в воскресенье, 9 июля, дипломаты обсудили ситуацию с зерновой сделкой и последние события на Украине.

Днем ранее, 8 июля, Фидан обсудил конфликт на Украине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они также коснулись вопросов расширения НАТО и продления срока действия механизма трансграничной помощи ООН для Сирии.